Canela ganha Museu Mágico inspirado em Paris, com curiosidades e pocket shows

Os apaixonados e curiosos pela arte da mágica agora tem um endereço próprio. Está aberto em Canela o Museu Mágico, o primeiro museu dedicado a contar a história da arte mágica do Brasil.

Inspirado no Musée de La Magie, de Paris, o empreendimento conta a trajetória da mágica através de ilusões interativas, curiosidades óticas da era pré-cinema, histórias e experiências interativas. Além do tour cultural e interativo com objetos e truques, o visitante também tem a oportunidade de assistir um pocket show ao final da visita.

"Nosso grande desejo era criar um museu capaz de contar a história da arte mágica e transportar os visitantes para o passado, revivendo aquele tempo de curiosidade, mistério e encantamento em que tudo era mágico, para que as pessoas possam encontrar a sua própria magia interior", explica o francês Eric Chartiot, um dos idealizadores do empreendimento, que também atua como mágico.

Ele próprio será um dos profissionais a receber os visitantes e apresentar o show de mágica e ilusionismo que encerra a visita ao museu. Eric é conhecido como o "Magicontador" há 20 anos.

Com ar intimista, o Museu Mágico reproduz o clima de antigos espaços de mágica trazendo um acervo de objetos, livros, truques e grandes referências da área como Harry Houdini, um dos maiores nomes da mágica e do ilusionismo conhecido por ser o mestre em escapar, que viveu no século 19.

Além da visitação e do pocket show, o Museu Mágico também oferece souvenirs com brinquedos de ilusões interativas. O espaço fica na Avenida José Luiz Corrêa Pinto, número 346, em Canela, e funciona de sexta a domingo. A visitação acontece em quatro horários diferentes (11h, 14h, 16h e 18h) e os ingressos estão à venda no site www.museumagico.com.br pelo valor de R$ 70 por pessoa.