Furg lança edital para atrair empresas ao Oceantec

O Oceantec - Parque Científico e Tecnológico da FURG lança nesta sexta-feira, 18, edital para seleção de empresas de base tecnológica com o objetivo de ampliar o conjunto de empresas residentes no parque. Neste edital, estão sendo ofertados os seguintes espaços: salas 01, 03 e 05 do Prédio Sede e da sala 04 do Prédio Tecnaval. As metragens e características de cada sala, bem como as regras para participar desta seleção, estão no edital, disponível no site https://oceantec.furg.br/

Para o diretor do Oceantec, professor Artur Gibbon, "passado o período mais duro da pandemia da Covid-19, que trouxe ajustes na composição de empresas no parque, o momento agora é de avançar na consolidação do Oceantec como o principal ambiente de inovação do município".