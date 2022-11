Esteio promove Semana do Hip Hop na Casa de Cultura

A partir desta segunda-feira (21), o rap vai tomar conta da Casa de Cultura Lufredina Araújo Gaya (Rua Padre Felipe, 900) e de escolas de Esteio com a Semana do Hip Hop de Esteio, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (SMCEL) com apoio da Associação da Cultura Hip Hop de Esteio (Ache).

O ponto alto da programação será a noite de quarta-feira (23), a partir das 18h, com batalhas de rappers contra trovadores tradicionalistas, batalhas de breaking, shows com artistas locais e show com o rapper Nitro Di, vocalista do grupo Da Guedes, em frente à Casa de Cultura. A entrada é gratuita.

A primeira atividade será uma grafitagem no quintal da Casa de Cultura, a partir das 13h30min. Ao longo de toda a semana, grafiteiros vão pintar o muro que fica no local, mostrando um dos quatro elementos que fazem parte do universo do hip hop em todo o mundo, assim como o rap, o DJ e o breaking, que, inclusive, será disputado nas Olimpíadas de Paris em 2024.

De terça (22) a quinta-feira (25), serão feitas palestras nas escolas de Esteio sobre a cultura hip hop. A SMCEL encaminhou convite às unidades escolares, que têm até as 15h desta sexta-feira (18) para responder se tem interesse pela atividade, que será conduzida por Rafa Rafuagi, Alan Bitello, Geovane Neves, Rafael Mautone e Natália Santos, integrantes da Ache.