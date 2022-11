Santo Ângelo pressiona Estado por equipamento para aeroporto

Lideranças políticas e empresariais de Santo Angelo têm pressionado o governo do Estado a agilizar a aquisição de um item de segurança que serve de ajuda visual à navegação aérea, o Papi - sigla em inglês para "indicador de percurso de aproximação de precisão". A instalação da tecnologia evitará problemas nos voos comerciais entre São Paulo e Santo Ângelo, operados pela Gol Linhas Aéreas.

Segundo informa a assessoria de imprensa da prefeitura de Santo Ângelo, em uma semana, por duas vezes, o Boeing 737-800 não pode pousar na pista do aeroporto em razão da falta do equipamento, causando transtornos para passageiros e empresa.

Desde o início das conversas para a implantação da linha ligando Santo Ângelo a São Paulo, a necessidade do equipamento vem sendo tratada pelas lideranças locais.

Preocupado com a situação que pode inviabilizar pousos e decolagens de aeronaves de grande porte no aeródromo, o prefeito Jacques Barbosa convocou uma reunião, com a participação do deputado Eduardo Loureiro, lideranças empresariais, representantes de entidades de classe e assessoria jurídica do município a fim de pressionar o Governo do Estado a adquirir e providenciar com urgência a instalação do equipamento. "Estamos dispostos a fazer a nossa parte para manter os voos, de extrema importância para o desenvolvimento regional e a, mais uma vez, cumprir as obrigações do Estado. Se o Estado não fizer a sua parte, nós faremos", disse. Segundo a prefeitura, a empresa aérea informou que a aquisição do equipamento não era condição fundamental para o início da operação.

Na reunião foram levantadas várias possibilidades, inclusive a locação do equipamento.

De acordo com o deputado Loureiro, o Governo do Estado informou que deve publicar o edital de licitação para os próximos dias com fechamento do certame em janeiro. "A nossa preocupação está relacionada ao prazo de entrega do equipamento pela empresa vencedora e de instalação pelo Estado". Loureiro destacou que a burocracia e a lentidão do Estado nesta modalidade de processo podem exigir uma ação mais forte da gestão municipal para mitigar o risco de suspensão dos voos regulares.

Na manhã de sexta-feira (18) lideranças empresariais e políticas de Santo Ângelo estiveram reunidas com o vice-governador eleito, Gabriel Souza (MDB), incluindo na pauta a situação do aeroporto regional.

Na terça-feira (22), o prefeito Jacques, o deputado Loureiro e as lideranças estarão reunidas com o governador Ranolfo Vieira Júnior, cobrando uma ação mais incisiva do Estado para a instalação do equipamento no Aeroporto Regional Sepé Tiaraju e pela manutenção dos voos regulares da Gol entre Santo Ângelo e Guarulhos (SP).