Seguem abertas até o dia 30 de novembro as inscrições para o processo simplificado de seleção do Hospital Centenário, em São Leopoldo. São nove vagas disponíveis na Fundação Hospital Centenário para os cargos de Técnico em Segurança do Trabalho (1), Farmacêutico (4) e Nutricionista (4). Os interessados poderão se inscrever até às 17h do dia 30 de novembro, pelo site: www.fundacaolasalle.org.br/concursos.

As provas objetivas, aplicadas pela Fundação La Salle, são de caráter competitivo e possuem data provável para aplicação no dia 22 de janeiro de 2023. O modelo de contratação dos selecionados será temporário, de um ano, podendo ser prorrogado uma única vez caso seja a decisão do hospital.

Para o cargo de Técnico em Segurança do Trabalho, é preciso ter instrução formal em curso técnico de Segurança do Trabalho. Para os cargos de Farmacêutico e Nutricionista, é necessário curso superior completo nas respectivas áreas.

A divulgação do Edital com o resultado dos aprovados para cada cargo, assim como classificação final, está prevista para o dia 17 de fevereiro de 2023. Para mais informações, os candidatos podem acessar o site da Fundação Hospital Centenário (hospitalcentenario.rs.gov.br).