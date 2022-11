Nos dias 2 e 3 de dezembro, São Leopoldo realizará a 1ª Conferência Municipal de Políticas Públicas, Proteção e Direitos Animais, evento inédito no Estado do RS. O decretode convocação para o evento foi assinado nesta quinta-feira (17), na sala de reuniões do gabinete do Prefeito Ary Vanazzi.

As conferências são instrumentos de debate público com a sociedade civil para construção da política pública. A realização será da Secretaria de Proteção Animal de São Leopoldo (Sempa) e Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal (Combem). A conferência terá o apoio do Semae e será aberta à participação da comunidade. O relatório final da conferência, a ser elaborado pelo Combem, servirá como diretriz para políticas da Sempa em 2023.

A primeira edição da conferência será focada em políticas públicas e maus-tratos aos animais, com a participação do advogado Rogério Ramme e o delegado Rogério Baggio.