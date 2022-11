Nova Petrópolis traz atrações para a Magia do Natal

Seis atrações culturais fazem parte da programação da Magia do Natal na Cidade dos Elfos, em Nova Petrópolis, neste fim de semana. As apresentações de música e dança ocorrem gratuitamente no palco da Rua Coberta, junto à Praça das Flores, entre essa sexta-feira (18) e domingo (20).

A programação do fim de semana inicia na sexta, com o concerto da Banda Municipal de Nova Petrópolis. O conjunto que acaba de completar 50 anos de história leva músicas de estilos variados ao público da Magia do Natal a partir das 20h30min.

No sábado, a programação cultural inicia as 15h, com a apresentação infantil do pianista Lucas Cervantes. As 16h será a vez do Schützenhaus Tanzgruppe, grupo de danças que evidencia o folclore local. E às 20h30 o palco principal da Rua Coberta recebe o Jazz Cinnamon, com clássicos do jazz, da Bossa Nova e da soul music. A Orquestra de Sopros de Nova Petrópolis será a primeira atração musical da tarde do domingo, apresentando-se às 16h. E para finalizar a programação, o show "Músicas da Terra", de Marcelo May.

A Magia do Natal na Cidade dos Elfos ocorre até 8 de janeiro de 2023, na Rua Coberta, Praça das Flores e em outros espaços de Nova Petrópolis.A programação completa pode ser conferida nos sites www.acinp.com.br/magiadonatalnp e turismo.novapetropolis.rs.gov.br e no Instagram @magiadonatalnp.