Construção do Cemai ganha edital em Venâncio Aires

O edital para a construção do Centro Especializado de Atendimento Materno Infantil (Cemai) em Venâncio Aires foi publicado pela prefeitura. A unidade de quase mil metros quadrados tem investimento estimado em R$ 4,3 milhões. As propostas das empresas para a prestação dos serviços serão conhecidas no dia 21 de dezembro. O processo licitatório será do tipo menor preço.

O centro integrado, que terá uma parte dedicada para o atendimento de crianças e a outra para as gestantes, será construído na rua Voluntários da Pátria, no bairro Cruzeiro. O local vai dispor de consultórios médicos e de enfermagem para atendimentos ginecológico, obstétrico, pediátrico, psicológico, nutricional e odontológico, salas para imunização, amamentação, nebulização, procedimentos e multifuncional, além de farmácia.

"A unidade foi projetada visando oferecer um ambiente acolhedor tanto para as gestantes quanto para as crianças, observando a funcionalidade dentro de um fluxo de atendimento otimizado", destaca o secretário de Saúde, Tiago Quintana.

A obra de execução terá o prazo de um ano. De acordo com o edital, a empresa contratada ficará obrigada a iniciar os serviços no prazo máximo de cinco dias após a emissão da ordem de serviço. Do valor total que será investido, R$ 2,9 milhões são oriundos de pagamentos de dívidas do governo do estado, referentes aos programas municipais de saúde pactuados e não empenhados no período de 2014 a 2018.