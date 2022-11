A prefeitura de Pelotas lançou novos pontos de descarte de óleo em três locais da cidade: no Pop Center, na sede da Secretaria de Assistência Social (SAS) e no Câmpus Pelotas do Instituto Federal Sulriograndense (IFSul). A prefeita Paula Mascarenhas participou do evento realizado na praça Cipriano Barcelos, ao lado do centro popular de compras, nesta quarta-feira (16).

Além do convênio com a cooperativa Nova Esperança, onde fica a usina de processamento, o papel social do projeto também ficou evidenciado durante a pandemia, já que todos os meses há destinação dos materiais de limpeza produzidos com o material descartado para 20 instituições, que serão ampliadas com o convênio firmado entre o projeto e a Secretaria de Assistência Social.

As três estruturas anunciadas somam-se a outras 23 já distribuídas pela cidade, em espaços de ampla visibilidade, como supermercados e postos de gasolina, e lugares estratégicos como o Mercado Central e o Parque Una.