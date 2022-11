Serviço de Inspeção de Santa Rosa passa por auditoria estadual

O Serviço de Inspeção Municipal (SIM) da Prefeitura de Santa Rosa passou por uma auditoria da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul. A ação ocorreu na sede da Secretaria de Agricultura na quinta-feira (16) e teve o objetivo de verificar a estrutura e o programa de trabalho do Serviço de Inspeção Municipal para a manutenção do selo Susaf - Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte.

O SIM é responsável pela fiscalização de indústrias e agroindústrias de produtos de origem animal em Santa Rosa. Por possuir o selo Susaf, o município pode indicar ao sistema estadual, empresas e agroindústrias familiares registradas. A indicação permite a comercialização de produtos em todo o RS. O Médico Veterinário do SIM, Lucas Rodrigo Thomas, recebeu o relatório dos auditores, que demonstrou a conformidade dos serviços, "A legislação sanitária está em contínua mudança, em processo de modernização. Sempre buscamos acompanhar para, além de fiscalizar, deixar a informação bem clara para as empresas. Esse resultando é fruto também de uma equipe qualificada e que conta com formação e atualização constantes".

Durante a auditoria foram avaliados os procedimentos de inspeção, aplicação da legislação e estrutura do serviço, além da conferência documental. Para Aldir Mallmann, Chefe do SIM e da Seção de Agropecuária, a aprovação demonstra a qualidade do trabalho realizado pelo município e também apresenta para a população, a importância do serviço de inspeção e fiscalização, "É mais um motivo para o consumidor estar atento em adquirir somente produtos inspecionados, pois existe um trabalho de fiscalização e uma garantia de qualidade por trás do selo presente no produto". Os fiscais estaduais também realizaram visitas, observando a atuação da fiscalização em cada local.