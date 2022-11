Semana do Doador de Sangue acontece em Pelotas

A próxima semana, de 21 a 25 de novembro, será de homenagens aos doadores de sangue no Hemocentro Regional de Pelotas (HemoPel), em alusão ao Dia Nacional do Doador de Sangue, comemorado no dia 25. O objetivo é dar mais visibilidade à importância de doar, agradecer aos doadores e sensibilizar novos voluntários.

O atendimento para doações é feito de segunda a sexta-feira das 7h30min às 17h30min, sem fechar ao meio-dia. O HemoPel é responsável por abastecer três hospitais da cidade - São Francisco de Paula, Pronto Socorro e Beneficência Portuguesa - além de outros 23 municípios das regiões Sul e da Campanha.

São aptas para doação de sangue pessoas saudáveis, sem sintomas gripais, que não tiveram contato com pessoas com suspeitas ou confirmação de Covid-19, podem doar. Quem teve a doença pode doar dez dias após ser considerado curado. Após as vacinas, é necessário esperar alguns dias. Nos casos da vacina da gripe e da CoronaVac, é possível doar depois de dois dias. Para as demais vacinas contra a covid-19, são necessários sete dias de intervalo.

As regras gerais para doação são: ter idade entre 16 e 68 anos, e mais de 50kg. Porém, os adolescentes (16 e 17 anos) precisam ter autorização dos responsáveis legais. O candidato a doador deve procurar o HemoPel portando documento de identidade com foto.

O Hemocentro oferece carona para grupos que tiverem dificuldade de chegar ao local. Para quem mora em Pelotas, o transporte está disponível para grupos de seis a 11 pessoas. Para municípios vizinhos, a carona pode ser agendada para grupos de 11 pessoas.

Grupos, independente da carona, podem ser agendados previamente, por telefone, para que a equipe se prepare e o tempo de espera não seja grande. O Hemocentro fica na avenida Bento Gonçalves, 4.569, próximo ao Colégio Municipal Pelotense. O telefone para outras informações é o (53) 3222-3002, ou WhatsApp (53) 98156-1209.