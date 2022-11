Em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, o grupo Mulheres do Brasil promove no próximo dia (19) o 3º Encontro de Empreendedoras e 2ª Feira de Mulheres Negras e Imigrantes. O evento, realizado em parceria com a Coordenadoria de Promoção da Igualdade Étnico-Racial (SMSPPS), ocorrerá das 10h às 16h no Parque dos Macaquinhos. O encontro contará com a comercialização de itens como artesanatos, toalhas, bijuterias e alimentos típicos de culturas africanas e venezuelanas.