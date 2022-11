A Prefeitura de Gramado é a primeira do Brasil a firmar uma parceria com a empresa Knauf Isopor para a implementação de ecopontos de coleta. Nesses locais, a comunidade pode descartar adequadamente esse tipo de material. Inicialmente, a população pode descartar os isopores na subprefeitura da Várzea Grande e na rua Ribeiro, no bairro Piratini. A iniciativa da Secretaria do Meio Ambiente tem o objetivo de evitar que esse resíduo vá parar nos aterros sanitários da região. O material é amplamente utilizado para diversos fins, e quando descartado corretamente pode ser 100% reciclado e reutilizado. A empresa também se disponibiliza a recolher os isopores nos ecopontos, sem gerar nenhum custo ao município. O servidor Renato Swaizer, que está a frente do projeto, afirma que a parceria com a Knauf, trará bons frutos.