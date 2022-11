Rio Pardinho festeja 170 anos da imigração alemã

Rio Pardinho, no Vale do Rio Pardo, foi povoada por imigrantes alemães em 1852 e celebra os antepassados neste domingo (20) com uma programação festiva promovida pela Associação Cultural, Recretiva e Beneficente Imigrante (Acrebi).

Os festejos iniciam com um culto ecumênico, na Igreja Imigrante, às 9h, e, na sequência, uma caravana festiva, com carros antigos, às 10h15min. Às 11h, apresenta-se o grupo Os Colonos, e tem início a venda de artesanato e exposição de itens antigos. Já às 13h, ocorre a solenidade dos 170 anos da imigração alemã e o encerramento dos Jogos Germânicos, com a premiação dos melhores competidores. A festa continua até as 22h, com uma reunião dançante que tem apresentação das bandas Feliz em Festa e Alma Nova.

Chegados em 1852 no Porto de Rio Grande nas embarcações "Marianne", "Hermine", "Luise Emilie", e "Sauser", os primeiros imigrantes a ocuparem a região eram oriundos, principalmente, da Prússia, Saxônia, Pomerânia e Reno.