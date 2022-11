Monte Belo do Sul recebe 4ª edição de festival italiano

Acontece neste final de semana, em Monte Belo do Sul, a quarta edição do Vieni Vivere la Vita Festival. O encontro de congraçamento na praça central da cidade serrana, em frente à bela Igreja São Francisco de Assis, tem o objetivo de realizar experiências ao unir sabores culinários e enológicos às tradições culturais do canto e da dança.

Nesta edição, o quadrilátero da Praça Padre José Ferlin recebe 35 empreendimentos - número recorde do festival - dispostos em barraquinhas. Desses, 13 estarão comercializando pratos típicos, como capeletti e galeto a pratos elaborados da culinária italiana. Além disso, três agroindústrias apresentam de pães, biscoitos e salames a cogumelos, caponatas e geleias especiais.

Para harmonizar, vinhos, espumantes e sucos não faltarão ao públcio. Serão 16 vinícolas vendendo, em taças ou em garrafas, uma variedade de produtos que contempla de vinhos finos, coloniais e biodinâmicos a espumantes Brut, Moscatel, Rosés e afins.

Quem quiser entrar verdadeiramente no clima de valorização à cultura local pode participar de sessões de fotos com trajes típicos, aproveitando a paisagem local e levando uma preciosa recordação da essência do festival. Para as crianças, haverá brinquedos infláveis, garantindo a diversão.

Toda essa movimentação ganha acompanhamento cultural com a apresentação de shows musicais, grupos de dança e exposição artística - com atrações inéditas na programação.