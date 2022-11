Lajeado realiza processo seletivo para 120 estagiários

A Prefeitura de Lajeado e o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE/RS) realizam processo seletivo para contratação de estagiários. A seleção ocorre por meio de prova online, e as inscrições devem ser realizadas, exclusivamente pela internet, até segunda-feira (21), no site do CIEE-RS.

O processo seletivo ocorre para o preenchimento de 120 vagas e formação de cadastro reserva para estudantes de nível superior, médio e técnico. A lista de vagas disponíveis está no edital completo da seleção, também disponível no site da entidade.

A bolsa-auxílio para 30 horas semanais varia entre R$ 806,63 a R$ 1.125,17. Também é oferecido auxílio-transporte de R$ 222,69 para atividades realizadas em dois turnos e de R$ 111,33 para atividades em apenas um turno. Os candidatos devem ter 16 anos completos até a data final das inscrições.

O processo seletivo ocorre em prova teórico-objetiva com 20 questões de múltipla escolha no dia 28/11. O candidato terá até 60 minutos para fazer a prova, aplicada de forma online, no portal do CIEE-RS, na internet. O candidato deve ter cadastro ativo no portal e estar com a inscrição homologada no presente Processo Seletivo de Estagiários. O acesso à prova deve ser por um computador que tenha como navegador Internet Explorer ou Google Chrome. Não é possível realizar a prova por meio de smartphone. A prova será de múltipla escolha com cinco questões de cada conteúdo, sendo eles Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais, Matemática e Informática.

A prova será aplicada no dia 28 de novembro, das 19h30min às 20h30min.