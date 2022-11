Cachoeirinha inaugura ambulatório infantil

A Prefeitura de Cachoeirinha inaugurou o primeiro Ambulatório de Estimulação Precoce da rede municipal. O atendimento, que iniciou na quarta-feira (16), terá a assistência três vezes na semana e um grupo de pais/mães/responsáveis a cada 15 dias.

A sala fica localizada atrás do Centro de Saúde do Idoso e conta com um atendimento especializado, destinado às crianças de zero a três anos que possuem agravos ou atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor e que necessitam de acompanhamento multiprofissional, de incentivo ao aprendizado e de atividades que promovam o seu desenvolvimento. Todos os atendidos serão encaminhadas pelo serviço de saúde para regulação da Secretaria de Saúde.

A secretária da Saúde, Bianca Breier, falou sobre a importância das crianças terem o atendimento no momento certo. "A gente sabe que é fundamental que essas crianças, dessa faixa etária, tenham esse atendimento especializado. Atualmente, a Apae já oferece essa assistência, mas sabemos que muitas crianças estão aguardando esse chamamento", afirma.

Além disso, a secretária também salientou que o espaço oferecerá atendimento aos pais das crianças. "Teremos um atendimento aos pais das crianças. É muito importante que a família esteja preparada e estruturada para receber essa criança que precisa de todo esse acompanhamento", complementou.