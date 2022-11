A Secretaria de Assistência Social, por meio do Centro de Referência em Atendimento às Mulheres (CRAM) e Coordenadoria da Mulher realiza, na próxima sexta-feira (25), o 2º Encontro Municipal de Conscientização Contra a Violência às Mulheres, tendo como tema "Todos por elas", em alusão ao Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra às Mulheres..

Os debatedores serão a coordenadora e professora do Curso de Direito da Faculdade Anhanguera, mestre Joana Debastiani; doutora Aline de Andrade Lescana, secretária Executiva do Cejusc e Maria Adriana Krucinski, consteladora familiar e terapeuta holista. O encontro será no Auditório do Prédio 8 da URI- Erechim, a partir das 13h30min.