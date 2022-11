A Prefeitura de Lajeado, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), realiza mais uma edição da Taça Lajeado de Voleibol masculino e feminino no próximo domingo (20). A competição inicia a partir das 8h30min, no Centro Esportivo Municipal Mário Lampert (CEM), no bairro São Cristóvão.

Serão 12 equipes de diferentes cidades, como Porto Alegre, Caxias do Sul, Arroio do Meio, Santa Cruz do Sul e Lajeado participando dos jogos. A primeira disputa masculina será entre a ARV e Team Valhalla. No feminino, será entre ARV e Águias com Asas.

Na semifinal e final, as partidas terão dois sets de até 25 pontos, com diferença mínima de dois pontos; o terceiro set, se necessário, será de até 15 pontos, com diferença mínima de dois pontos. A premiação será com troféus e medalhas para equipes classificadas em 1º, 2º e 3º lugar e medalha para o 4º lugar. A premiação será entregue ao final da competição.