Santa Cruz do Sul negocia com o Estado antiga área do Daer; prefeitura propõe alienação de imóveis em troca

Uma audiência pública, realizada pela Prefeitura de Santa Cruz do Sul, abordou o andamento das tratativas com o governo do Estado para a recuperação da área ocupada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). Como parte do esforço para retomar o espaço, demanda histórica da comunidade santa-cruzense, o município propôs a alienação de imóveis de sua posse.

As nove propriedades do município foram apresentadas durante a reunião pelo diretor de Patrimônio do Município, Marcelo Azeredo Gaedke. Todas elas já possuem leis autorizando a alienação e pareceres favoráveis do Centro de Pesquisa e Qualidade Urbana e Rural (Cipur) e Conselho Municipal de Planejamento Urbano (Compur). As nove áreas têm valor inicial previsto de R$ 2.28 milhões, e os recursos provenientes da venda poderão ser aplicados na concretização das contrapartidas que o município deverá oferecer ao Estado.

O secretário de Governança e Relações Institucionais, Everton Oltramari, destacou que toda a negociação vem sendo desenvolvida com o secretário estadual de Planejamento, Governança e Gestão, Claudio Gastal.

Pela área da avenida João Pessoa, o município ofereceu três contrapartidas, num valor estimado de R$ 10 milhões: pavimentação/prolongamento do Corredor Zanette (acesso ao Centro de Atendimento Socioeducativo), estimado R$ 2 milhões; doação ao Estado da sede do Comando Regional da BM, estimado em R$ 5,1 milhões; e aquisição e doação ao Estado de imóvel com 1.400 m² de área construída, para abrigar a 3ª Superintendência do Daer, a Inspetoria Veterinária e a 6ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas.

A negociação deve ser sacramentada com o envio de um projeto de lei à Assembleia Legislativa para a aprovação da proposta. Oltramari ainda enfatizou que, além do benefício urbanístico, haverá também um retorno financeiro positivo, uma vez que a área do Daer está avaliada em cerca de R$ 20 milhões e a contrapartida municipal deverá ficar em torno de R$ 12 milhões.