Uma reunião nesta quarta-feira (16) marcou o lançamento oficial da Sala do Empreendedor de Imbé. O espaço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico será destinado ao atendimento de quem busca empreender ou já possui um negócio na cidade.

"Este novo ambiente serve como canal de interação da Prefeitura com os cidadãos empresários e vai muito além de encaminhamentos para a emissão de alvarás, agregando as demais agendas de interesses empresariais, a partir da integração de outros agentes ou instituições que interfiram diretamente no cotidiano dos empreendedores, como orientações e capacitações gerenciais, por exemplo", explicou o titular da secretaria, Leandro Espíndola.

No encontro, o prefeito Ique Vedovato, o secretário Espíndola e a assessora da pasta responsável pela Sala do Empreendedor, Pâmela de Vasconcelos, estiveram presentes com os representantes do Sebrae-RS, Lisiane Soares e Adalberto Neto. Foram elencados os principais pontos positivos da implementação do local, que deve diminuir a burocracia na construção de empresas, movimentando a economia de Imbé. A Sala do Empreendedor funciona das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30, no Prédio Anexo I da Prefeitura (Avenida Paraguassú, 2017, Centro).