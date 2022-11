Novo Hamburgo inicia cobrança em zonas Azul e Verde

A Companhia Municipal de Urbanismo (Comur) de Novo Hamburgo começou, nesta quarta-feira (16), a tarifação, o monitoramento e a fiscalização do uso de vagas do Rotativo Digital. O sistema é interligado com a Guarda Municipal, tanto por meio dos monitores quanto do veículo dotado de câmeras, que circulará pelas zonas tarifadas (Azul e Verde). As câmeras permitem monitorar e analisar as imagens captadas de maneira instantânea e, em tempo real, verificar situações irregulares no estacionamento.

A fase de testes iniciou na semana passada. Os motoristas podem baixar o aplicativo Rotativo Digital NH para realizar pagamentos e adicionar tempo. "Com essa última etapa concluída, anunciamos o início de operação da nova tecnologia para a rotatividade de vagas no Município", destaca o diretor-geral da Comur, Maurício Saul.

Os monitores estão em ação pelas vias bem centrais e periféricas do Centro, devidamente uniformizados com a identidade visual do Rotativo Digital e aptos a darem todas as informações necessárias também por meio da distribuição de folhetos com os passos básicos sobre a utilização do aplicativo. "Nossos monitores passaram por um treinamento especializado e intensivo com profissionais de Tecnologia da Informação (TI) da G2, a empresa que fornece a solução tecnológica que implementamos", observa.

Com o início da cobrança, quem estacionar nas áreas Azul e Verde precisa desembolsar valores a partir de então. Na Zona Azul, o valor para até 30 minutos de uso é R$ 1,20; até 1 hora, R$ 2,40, como limite máximo de 3h, cujo valor é de R$ 9,60. A tarifa diária (caçambas e obras) para Zona Azul é de R$ 24,00, mesmo valor para que fizer pós-pago, sem que seja adquirido crédito.

Já na Zona Verde, os valores iniciam em R$ 0,60 para o período de 30 minutos e R$ 1,20 por hora. O limite de 3h custa R$ 4,80. A taxa diária e de pós-pagos será de R$ 12,00.