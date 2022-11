Erechim remunera produtores por serviços ambientais

A Prefeitura de Erechim, através da Secretaria de Meio Ambiente, apresentou nesta quarta-feira (16) os resultados do Programa de Recuperação de Recursos Hídricos e Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), que tem como objetivo a conservação da água e do solo em propriedades rurais por meio da redução da erosão, do assoreamento em mananciais e do incremento da vegetação em beiras de rios e nascentes.

A administração municipal conta com um estande na Frinape, feira multissetorial da região do Alto Uruguai, localizado no Pavilhão da Agricultura Familiar. A estrutura conta com especialistas da área para discorrer sobre o tema e atender às dúvidas do público interessado em aderir ao programa. O PSA, que completou cinco meses de atividade em novembro, já conta com 43 agricultores e 67 imóveis cadastrados.

O programa tem como objetivo abranger as Bacias Hidrográficas dos rios Leãozinho, Ligeirinho, Campo, Cravo, Suzana e Dourado, cursos que passam pelo município. Com a iniciativa inédita, Erechim pretende reconhecer os agricultores que estão fazendo seu papel em preservar e garantir a saúde e o abastecimento do município.

O PSA é um dos projetos do Investe Erechim, e remunera os produtores rurais que aderirem voluntariamente ao Programa. O pagamento ocorre a partir da certificação de práticas conservacionistas adotadas pelos produtores, orientadas com vistas à conservação de água e solo dentro da realidade individual de cada propriedade.