Rio dos Sinos apresenta melhores condições perto de nascentes

O Consórcio Pró-Sinos divulgou, nesta quarta-feira (16), os dados de outubro de seu Programa de Monitoramento Espacial, que verifica as condições das águas do Rio dos Sinos em 24 pontos representativos. O levantamento do último mês demonstra a habitual diferença de valores na qualidade da água entre as porções 1 e 2 da bacia. Trata-se do resultado do lançamento de esgotos não tratados nos cursos de água, que ocorre em regiões densamente habitadas.

Segundo o diretor-técnico do consórcio, Hener de Souza Nunes Júnior, em outubro foi constatada novamente uma boa qualidade nos pontos da Porção 1. O Índice de Qualidade da Água (IQA) calculado se manteve razoável, embora abaixo dos níveis da medição anterior, em setembro, quando havia apresentado o melhor resultado da série histórica. "O resultado pode ser atribuído à manutenção de uma vazão regular, adequada para o período do ano.", explica Hener.

O diretor-técnico acrescenta que, ao contrário do que ocorreu em anos anteriores nesta mesma época, ainda não estão sendo sentidos os efeitos da estiagem, que, em geral, inicia na segunda metade da primavera. Os pontos mais próximos das nascentes são os que apresentaram a melhor qualidade, todos na região denominada Alto Sinos. Os demais pontos da Porção 1 apresentaram qualidade "regular" da água, transparecendo o efeito dos esgotos urbanos, lançados sem tratamento nos cursos de água, à medida que estes passam pelas regiões mais densamente ocupadas.

Na segunda porção, a qualidade da água apresentou oscilações, tendo alguns pontos com melhora no IQA, e outros, com piora. "Não é possível indicar uma tendência a partir da simples observação dos resultados, mas pode-se constatar que eles se mantiveram dentro de valores característicos, sem afastamento significativo da média", relata Hener.

Nos pontos monitorados pela Prefeitura de Esteio, os valores de IQA também apresentaram comportamento similar, sem valores discrepantes daqueles encontrados em medições anteriores.

Mensalmente, o Consórcio Pró-Sinos monitora nove parâmetros de qualidade da água em 24 pontos representativos da Bacia do Rio dos Sinos. A partir desses parâmetros é calculado o Índice da Qualidade da Água (IQA), um número que permite uma avaliação genérica, mas significativa, das condições da água no local.

O IQA é avaliado em uma escala que varia de zero a cem, sendo os valores mais baixos indicativos de uma qualidade muito ruim e valores mais altos, indicativos de boa qualidade.