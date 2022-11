Santo Ângelo recebe torneio de vôlei de praia

Santo Ângelo recebe, no próximo fim de semana, a Copa Sul-Americana de Vôlei de Praia, que será aberta nesta sexta-feira (18). A arena principal está montada no Centro Histórico, com a quadra em frente à Catedral Angelopolitana. Também serão realizados jogos nas quadras da sede campestre do Clube Gaúcho.

A disputa reunirá 48 duplas masculinas do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile.

A programação será aberta às 10h, com a realização do Congresso Técnico no Salão Marfim do Clube Gaúcho. Às 13h, iniciam os jogos na Arena do Centro Histórico. A solenidade oficial de abertura está programada para às 18h45min, com apresentações artísticas, pronunciamentos de autoridades e homenagens. Após o ato, duas partidas serão disputadas.

No sábado (19), os jogos iniciam às 8h e devem se estender até às 21h30min, no Centro Histórico e nas quadras do Clube Gaúcho. E no domingo (20), pela manhã, os jogos serão realizados nos dois espaços. A partir das 13h30min, os jogos decisivos serão realizados na Arena do Centro Histórico.

Cerca de 400 pessoas, entre atletas, equipes técnicas e dirigentes, estarão em Santo Ângelo para as disputas, promovidas pela Federação Gaúcha de Voleibol e a Prefeitura de Santo Ângelo.