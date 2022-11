Nova Central da Polícia Civil será inaugurada em dezembro em Gravataí

Resultado de uma parceria da prefeitura com o governo do Estado, Gravataí receberá uma nova Central de Polícia em dezembro. O prédio, que fica no bairro São Vicente, abrigará a 1ª Delegacia de Polícia, a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, a Delegacia da Mulher, o Departamento de Homicídios e a 1ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana, além de espaço para um posto de identificação, vinculado ao Instituto de Identificação, que é um órgão do Instituto Geral de Perícias (IGP).

A transferência dos órgãos da Polícia Civil para o novo prédio havia sido anunciada em dezembro de 2020 . Na ocasião, foi apresentado o projeto para a instalação da central.

Em março deste ano, o prefeito Luiz Zaffalon assinou o termo de cooperação para a instalação da nova sede. Além da locação, a prefeitura está custeando toda a reestruturação do prédio, que também recebeu o aporte de R$ 300 mil da Câmara de Vereadores. Com a instalação do novo espaço, o local onde funcionava a 1ª Delegacia de Polícia, no Centro, será devolvido ao município para a construção de um complexo de saúde.

"Atendemos a uma demanda antiga dos servidores da Polícia Civil, que há anos nos solicitam apoio para melhores condições de trabalho e, junto a isso, ampliamos e qualificamos o atendimento em saúde, melhorando a UBS Centro e trazendo para a área central, novamente, a Farmácia Municipal", destacou o prefeito.