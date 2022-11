Santa Rosa promove evento voltado para compreender a realidade dos idosos

A prefeitura de Santa Rosa aderiu ao programa Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa (Ebapi). O objetivo da iniciativa é garantir o direito e desenvolver ações voltadas à participação desses cidadãos, fazendo do município a Cidade Amiga da Pessoa Idosa.

Desta forma, o comitê do programa, formado por representantes das secretarias do governo, vai realizar nesta quinta-feira (17) uma escuta com as pessoas acima dos 60 anos. O intuito é reunir informações para compreender a realidade dos idosos em diversas áreas.

Os temas abordados serão: ambiente físico, transporte e mobilidade urbana, moradia, participação, respeito e inclusão social, comunicação e informação, oportunidades de aprendizagem e apoio, saúde e cuidado. Para a secretária de Desenvolvimento Social, Rita Strasser, a participação da comunidade nessa atividade de escuta é muito importante para nortear as próximas ações, "Queremos escutar da comunidade, suas necessidades e demandas, para construir um diagnóstico que norteie as próximas ações desenvolvidas", disse.

O resultado da ação vai servir de apoio para a elaboração do Plano Municipal da Ebapi. O documento deve contemplar o desenvolvimento integral, promovendo a valorização e a inclusão das pessoas idosas em todos os aspectos relativos à vida comunitária. Também vai proporcionar o fortalecimento das redes de proteção e apoio na defesa dos direitos da pessoa idosa.

As integrações das políticas públicas formuladas no âmbito federal, também serão contempladas, assim como, a cooperação entre diferentes setores governamentais e não governamentais para promover ações locais. A ação para realização da escuta vai acontecer dia 17 de novembro, das 14h às 17h30min, no CTG Sepé Tiaraju. O público alvo são pessoas acima dos 60 anos.