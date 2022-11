A prefeitura de Venâncio Aires multou em R$ 80 mil a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). A penalidade foi encaminhada pela Procuradoria Jurídica do município em razão à recorrente falta de abastecimento de água, principalmente, na região alta da cidade e pelo descumprimento do cronograma de ações de melhorias apresentado pela própria companhia.

A situação já foi objeto de reclamações e notificações por parte da prefeitura. De acordo com a procuradora-geral Gisele Spies Chitolina, na última ocorrência, os moradores do bairro Cidade Alta ficaram mais de 12 horas sem abastecimento de água. Além disso, uma visita técnica para avaliação do cronograma de obras verificou o descumprimento dos serviços. Com isso, a comissão de acompanhamento e avaliação da execução do contrato da Corsan deliberou pela aplicação de multa.

Ainda conforme a procuradora-geral, a situação será considerada como reincidência se os problemas voltarem a ocorrer, podendo a prefeitura aplicar em dobro o valor da multa. Em nota, a prefeitura afirmou que espera que a Corsan tome providência para evitar novas falhas no abastecimento de água no município.