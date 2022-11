Novo Hamburgo realiza oficinas para discutir Plano Diretor

Nos dias 22, 29 e 30 de novembro e 1 de dezembro, a Prefeitura de Novo Hamburgo realiza o segundo ciclo de oficinas comunitárias da revisão do Plano Diretor Urbanístico Ambiental (PDUA). Os eventos acontecem em vários bairros e são coordenados por agentes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH), acompanhados pelo Conselho Municipal da Cidade (Concidade) e orientação dos técnicos da consultora Urbtec.

"Este será mais um momento oportuno para se reunir com a sociedade hamburguense, que participa de forma ativa na construção coletiva deste importante plano urbanístico voltado à elaboração de propostas que irão guiar o desenvolvimento do município para os próximos 10 anos", afirma a titular interina da SEDUH, Lais Corteletti.

Serão promovidas oficinas em quatro localidades, com o objetivo de abranger diferentes áreas do município. Todos os moradores, de áreas urbanas e rurais, estão convidados para participarem, assim como gestores e representantes do legislativo. Os eventos estão programados para o período noturno, sempre das 19h às 21h, e os interessados podem escolher o local onde desejam participar das atividades.

A primeira oficina será na terça-feira (22), na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Eugênio Nelson Ritzel, na Vila Diehl. Já o segundo encontro ocorrerá na semana seguinte, na terça-feira, dia 29, na Casa das Artes, no Centro. Posteriormente, o terceiro evento acontecerá na quarta-feira (30), no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Sociedade Gaúcha Lomba Grande, e, fechando o ciclo, na quinta-feira, dia 1º de dezembro, haverá a quarta e última oficina, organizada na EMEF Senador Salgado Filho.

As oficinas comunitárias fazem parte da terceira etapa da revisão do PDUA, intitulada "Discussão, Elaboração, e Pactuação de Propostas", na qual a comunidade contribui com sugestões que ajudam a nortear as equipes técnicas no desenvolvimento de proposições para a cidade.