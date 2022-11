Os festejos em comemoração ao aniversário do município de Arroio do Meio, que iniciaram no último fim de semana, seguem até o dia 27 de novembro com uma variada programação. A cidade completa 88 anos no dia 28 de novembro. No sábado (19) ocorrem atividades no Centro e em Arroio Grande. No domingo (20) a partir das 19h30min, será realizado o acendimento da iluminação natalina no município. A programação ocorre junto à Doce Árvore de Natal, instalada na Praça Flores da Cunha, que neste ano terá 21 metros de altura. O momento contará com apresentação de músicas natalinas do Grupo de Harpas Guaranis do Alto Taquari, um Abraço Cantante Iluminado na árvore de Natal com os participantes do Projeto Saúde 60 e Ritmos, além da chegada do Papai Noel.