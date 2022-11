Caxias do Sul volta a receber verbas de programa federal

O Ministério da Cidadania anunciou o repasse de R$ 804 mil para o município de Caxias do Sul, referentes ao Programa Alimenta Brasil, sucessor do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Em 2019 a prefeitura havia deixado de receber os recursos da iniciativa, que compra hortifrutigranjeiros da agricultura familiar e repassa às entidades cadastradas no Banco de Alimentos.

Os recursos foram liberados três meses depois de serem anunciados pelo ministro da Cidadania, Ronaldo Vieira Bento, que esteve em Caxias do Sul no início de agosto deste ano. Naquela ocasião, ele conheceu ações de Segurança Alimentar da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. No Banco de Alimentos, o ministro acompanhou a montagem das sacolas do Programa Troca Solidária, conheceu a cozinha experimental, a câmara fria e a área administrativa, entre outras ações.

A equipe de Segurança Alimentar foi oficialmente comunicada do repasse pelo governo federal. Agora, os servidores trabalham na finalização do cadastramento junto ao programa para liberar os recursos. "Acreditamos que ainda este ano, no mês de dezembro, já iremos conseguir efetivar a aquisição dos alimentos", informa a diretora de Segurança Alimentar, Cristina Fabian Gregoletto.

Segundo a diretora, cada unidade familiar pode comercializar R$ 12 mil ao ano.