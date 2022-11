A cidade de Três Coroas promove a segunda edição do Natal na Cidade Verde, de 18 de novembro a 8 de janeiro, com uma programação extensa ao público. A abertura oficial ocorrerá na sexta-feira, às 19h com Concerto de Natal da Orquestra Huberto Schmitt Müller, regida pelo maestro João Borba.

No domingo (20), haverá piquenique na Praça Affonso Saul e um caminhão passará pela cidade com o Papai Noel. O evento ainda terá um show beneficente de Dante Ramon Ledesma, espetáculo que inclui a chegada do Papai Noel, pedal das luzes, espetáculo de dança, casinha da Mamãe Noel na Praça Affonso Saul, e outras atrações.

A decoração do Natal na Cidade Verde tem uma característica especial, é toda projetada e confeccionada por voluntários da cidade, que estão trabalhando há mais de dois meses para deixar Três Coroas mais linda, colorida e iluminada neste período natalino. A programação completa do evento pode ser conferida no site da prefeitura.