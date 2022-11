Canoagem estreia nos Jogos Escolares de São Leopoldo

Pela primeira vez, a canoagem está inserida como uma modalidade competitiva nos Jogos Escolares Municipais de São Leopoldo (JEM), com a participação de 128 crianças e adolescentes.

As provas ocorreram nesta quarta-feira (16) na rua da Praia. Foram 27 largadas de competição por velocidade com 15 escolas, entre municipais e estaduais, participantes.

Neste ano, o torneio será em formato de festival, e todos os atletas receberão medalha de participação. De acordo com o assessor pedagógico da Secretaria Municipal de Educação (Smed), Ederson dos Santos, não existe a modalidade de Canoagem no formato escolar no Brasil. "O evento está atestando que, de fato, estamos no caminho certo, abrangendo o maior número de escolas e crescendo enquanto projeto da Smed. A gente fez provas simuladas para preparar as crianças pois estavam ansiosas e com muita expectativa para hoje. Elas sonham em ser um atleta de verdade e elas já são atletas a partir do momento que entram em uma prova dessas", disse a coordenadora do projeto Canoagem na Escola, que atende 170 estudantes da rede municipal.

Os JEM são organizados pela Secretaria Municipal de Educação (Smed) com o apoio do Sesc Fecomércio. Os Jogos Escolares Municipais tem como objetivo integrar os jovens aos valores e educação olímpicos, além de classificar equipes para os Jogos Escolares do Rio Grande do Sul (Jergs) em outras modalidades.