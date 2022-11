Prefeitura suspende alvará para a demolição da Casa Dal Bó, em Garibaldi

A Prefeitura de Garibaldi decidiu pela suspensão do alvará que permitia a demolição da Casa Dal Bó, prédio histórico da cidade construído no fim do século XIX. O município irá designar equipe para realizar novo laudo técnico que avaliará a situação do local. A decisão foi tomada após uma série de protestos de grupos ligados à preservação do patrimônio local.

O prefeito Sérgio Chesini convidou o Ministério Público e o Poder Judiciário para uma reunião nesta quarta-feira (16). O objetivo foi reavaliar a autorização para a demolição. Uma decisão judicial, ancorada em laudo pericial, apontou a necessidade de demolição da edificação, segundo a prefeitura. Isso porque existem danos estruturais, causados por obras executadas, sem cuidado e planejamento adequados, pela gestão municipal em 2004 e 2013, gerando inclusive risco às pessoas que circulam pela região.

Os primeiros danos ocorreram em novembro de 2004, após a detonação de rochas em frente ao prédio histórico para uma obra da prefeitura, que prejudicou a estrutura. Em 2013, outros serviços na rua Júlio de Castilhos agravaram os danos estruturais na edificação.

Os prejuízos à casa levaram, inclusive, à condenação da prefeitura ao pagamento de R$ 2,8 milhões, por danos morais, materiais e multa. Esses valores foram pagos em agosto de 2021, cumprindo a determinação judicial decorrente das avarias causadas pelas administrações anteriores.

"O fato de o pedido de alvará ter passado pelas instâncias técnicas da Prefeitura não nos impede de rever a decisão. A nossa equipe teve uma interpretação do processo judicial. Mas, com diálogo e bom senso, vamos revisá-la e chegar a outra solução. Temos compromisso com o patrimônio histórico, com a cultura de Garibaldi e, acima de tudo, com o que é justo, legal e transparente, sempre voltado para o bem comum. Para isso, sempre estarei aberto para uma construção que beneficie a comunidade", afirma o prefeito.