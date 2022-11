Feirinha com empreendedores negros, apresentações de hip hop e dança de rua, batalha de break dance, grafitagem, oficina de turbante, pagode, escola de samba, brinquedos para as crianças, espaço de alimentação e muitas outras atrações integram a comemoração pelo Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra em Taquara. O evento ocorre no próximo sábado (19), das 9h às 22h, na Rua Coberta.

As atrações incluem uma feirinha com empreendedores negros, das 9h às 17h; às 14h, uma batalha de break dance, bem como o início da grafitagem no muro do Taquarense, e uma oficina de turbante; às 16h, apresentação do Pagode do Zé; às 18h, apresentação da bateria da Escola Mocidade Independente Jardim do Prado; das 20 às 22h, solenidade oficial e apresentação do Grupo Só Uma Dica.

O Mês da Consciência Negra de Taquara iniciou em 7 de novembro e as atividades relacionadas acontecen até o dia 23.