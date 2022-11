Empresa contratada pela Prefeitura de Canoas apresenta primeiros resultados para plano de arborização

Com o objetivo de analisar e diagnosticar os dados referentes à situação das árvores em Canoas, foram apresentadas as informações da primeira etapa do Plano Municipal de Arborização Urbana. A empresa contratada para realizar o serviço analisou 4.493 árvores, de 179 espécies diferentes no bairro Marechal Rondon, separando por situação de risco e tipos de manejo necessários.

De acordo com o biólogo Fabio Cavitione, da empresa responsável pelo serviço, o objetivo desta primeira fase foi apresentar e apontar, através de mapas, os principais conflitos envolvendo árvores. "Selecionamos os casos que necessitam de intervenções mais urgentes, que representam risco de queda em casas e vias públicas, para que a prefeitura saiba onde atuar", explicou. Após a conclusão da análise no bairro Marechal Rondon, os serviços serão iniciados no Centro.

O projeto prevê a criação de diretrizes de plantio, que buscam evitar problemas futuros com espécies inadequadas nos espaços disponíveis, para que, desta forma, as intervenções de poda e corte sejam minimizadas no decorrer dos anos. A empresa contratada deverá realizar um diagnóstico completo, com o mapeamento georreferenciado de todas as árvores da cidade e a identificação das intervenções necessárias. Também está previsto o desenvolvimento de um mapa interativo, onde cada vez que for plantada uma árvore a informação será lançada neste mapa.