A Prefeitura de Santa Cruz do Sul promove, nesta quarta-feira (16), uma audiência pública para discutir a alienação de imóveis do município. O encontro será realizado no Auditório da Procuradoria-Geral do Município, a partir das 9h. Durante a reunião serão apresentados à comunidade os imóveis em questão que pode ser alienados pelo município.

Além disso, a audiência dará publicidade às tratativas para permuta ou doação da área do governo do Estado onde estão a 3ª Superintendência Regional do Daer, a Inspetoria Veterinária e a 6ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas, em troca de imóveis do município não passíveis de alienação.