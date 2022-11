Ação em Gramado busca evitar atropelamentos da fauna silvestre

O Gramadozoo, em Gramado, está participando do Dia Nacional do Urubuzar, iniciativa pela conservação da vida silvestre no Brasil, que reúne universidades, zoológicos e aquários, organizações não governamentais, concessionárias de rodovias e outros segmentos da sociedade. Com o tema "Ajudar é o Bicho!", o objetivo da ação é reduzir o número de atropelamentos de animais nas rodovias e ferrovias brasileiras e mostrar que cada cidadão pode colaborar na redução dos acidentes utilizando o aplicativo Sistema Urubu.

Até 19 de novembro, os técnicos do jardim zoológico estarão realizando blitzes de conscientização com visitantes e palestras com grupos escolares alertando para os impactos causados pelos atropelamentos e incentivando o uso do Sistema Urubu, que mapeia os pontos com mais ocorrência de acidentes e que pode ser baixado gratuitamente no celular. "Estamos incentivando os visitantes a utilizarem o aplicativo, que permite que o cidadão faça parte da coleta de dados", afirma a bióloga Tathiana Gosaric, responsável técnica do Gramadozoo.

O zoo de Gramado recebe cotidianamente animais vítimas da ação humana. Os que não podem mais viver em vida livre são incorporados ao plantel do parque. Um exemplo é uma fêmea de graxaim-do-mato. Com certa dificuldade de locomoção por conta de uma cirurgia na pata traseira, o animal vive no Gramadozoo desde o final de 2020. É uma exceção entre os mais de 475 milhões que são atropelados anualmente em rodovias do Brasil: conseguiu sobreviver ao acidente. No entanto, sem poder ser reinserida na natureza pela gravidade das lesões, a fêmea foi encaminhada para o zoo para viver em condições de bem-estar.

Mais de 90% dos animais vitimados por ocorrências viais são de pequeno porte, como sapos e pequenas aves, que muitas vezes passam despercebidos quando trafegamos em alta velocidade nas estradas, mas quase cinco milhões são animais de grande porte, como capivaras, antas e grandes felinos. O último grupo, geralmente, ocasiona acidentes graves, com perdas de vidas humanas e danos materiais.

Em 2014, foi criado um aplicativo de celular, chamado Sistema Urubu, que permite a qualquer cidadão contribuir com a conservação, protegendo animais silvestres de atropelamentos. Uma nova versão do aplicativo, mais interativa e cheia de novidades, foi lançada em 2021 e está disponível gratuitamente para Android e iOS.

Cada pessoa, tendo este aplicativo em mãos tem o poder de fazer a diferença. Quanto mais pessoas para "urubuzar", mais exatos são os dados e as medidas que podem ser tomadas. Assim, cria-se uma rede em que as atividades têm um impacto real na proteção dos animais silvestres.

O Dia Nacional de Urubuzar é uma data voltada para a sensibilização da sociedade brasileira sobre os impactos de rodovias e ferrovias na nossa biodiversidade. A união pela redução da morte de animais gerou a parceria entre a EnvironBIT, Klabin, Universidade Federal de Lavras, AZAB e dezenas de outras instituições em todo o Brasil, para a organização do evento.