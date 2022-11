O centro histórico de Garibaldi volta a receber um dos eventos mais aguardados da Serra Gaúcha. Marcado para o dia 18 de novembro e em sua segunda edição no ano (a primeira foi em abril), o Garibaldi Vintage retoma a configuração que o consagrou.

A festividade vai além da tradicional rua Buarque de Macedo, se espalhando pelas demais vias da área histórica. Ao resgatar a temática das décadas de 1920 a 1960, o evento carrega nostalgia, charme e uma atmosfera única. Carros antigos, gastronomia, espumantes, cervejas artesanais e roupas de época transportam o público que costuma lotar a cidade gaúcha.

As atrações turísticas e culturais irão envolver shows de rua, atrações itinerantes e apresentações nas sacadas de prédios antigos.

O Tim-Tim, tradicional caminhão que leva turistas pela cidadefará o percurso da avenida Independência durante o Garibaldi Vintage. A ideia é facilitar o fluxo de pessoas e carros durante o evento. O transporte será realizado das 17h às 24h. As paradas estarão identificadas com ombrelones - trazendo as pessoas até a entrada do trecho histórico da rua Buarque de Macedo. Não haverá custo para o público do evento.