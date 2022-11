Apaes do RS receberão emenda de R$ 18,9 milhões

A bancada gaúcha no Congresso Nacional confirmou a indicação de uma emenda coletiva, dos 31 deputados federais e três senadores do Rio Grande do Sul, no valor de R$ 18,9 milhões para a Federação das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Feapaes-RS). Fundada em 1993, é a primeira vez na história que a instituição vai receber uma emenda de bancada. A indicação do recurso ao Orçamento Geral da União de 2023 foi confirmado pelo coordenador da bancada gaúcha, deputado federal Giovani Cherini, contemplando a reivindicação do presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Apaes no parlamento gaúcho, deputado Paparico Bacchi, e do presidente da Feapaes-RS, Afonso Tochetto.

Autor do pedido de R$ 30 milhões do Orçamento Geral da União para a Feapaes-RS, encaminhada à bancada gaúcha no dia 11 de outubro, Paparico Bacchi foi à Brasília acompanhado pelo presidente da federação, onde intensificaram o diálogo com os parlamentares federais. Durante três dias de reuniões no Congresso Nacional, os "embaixadores apaeanos" apresentaram as dificuldades que a instituição encontra para manter dos serviços assistenciais nas 206 Apaes em atividade no Rio Grande do Sul.

Além da reivindicação de R$ 30 milhões da emenda de bancada do Congresso Nacional, em agosto, o deputado Paparico Bacchi solicitou a indicação de R$ 25 milhões do orçamento do governo estadual à Feapaes-RS, por meio de uma emenda de relatoria no Projeto de Lei nº 212/22 - que determina a estimativa de receita e despesa do RS no exercício econômico e financeiro de 2023. O projeto deve ser votado no Plenário 20 de setembro até o final de novembro.

De acordo com a reivindicação de Bacchi, os R$ 25 milhões devem estar indicados como Instrumento de Programação à "Política Pública de Fortalecimento das Apaes", por meio da Secretaria da Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social..