Programação forma 1ª turma em Santo Antônio da Patrulha

O município de Santo Antônio da Patrulha realizou a formatura de sua primeira turma do Projeto de Letramento em Programação (LetProg). Foram diplomados 20 alunos do 4º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Laureano da Cunha Filho. A cerimônia de entrega dos diplomas foi realizada no Hotel Deville Prime, em Porto Alegre.

O projeto LetProg em Santo Antônio é uma parceria entre Secretaria Municipal de Educação (Semed) e Diretoria de Inovação e Empreendedorismo da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico (Sepde), e tem como objetivo o desenvolvimento de diversas habilidades que serão necessárias para os trabalhadores do século XXI, como fluência tecnológica, criatividade, resolução de problemas complexos e empreendedorismo, usando como vetor o pensamento computacional.

O Núcleo Rio Grande do Sul do LetProg atua para auxiliar no incentivo ao pensamento computacional por meio de práticas de programação de computadores. O foco é em estudantes de escolas públicas, do 4º ao 9º anos do ensino fundamental, com ênfase no desenvolvimento de metodologias ativas, materiais didáticos, instrumentos de análise de resultados e pesquisa aplicada à educação. Além do fomento às habilidades computacionais, o programa possibilita a expansão das competências socioemocionais e a geração de impacto nas escolas, alterando o formato de aprendizagem, facilitando a leitura e criando novos autores no mundo digital.

A iniciativa também conta com a cooperação da Atitus Educação, Instituto Ayrton Senna e Instituto Jama.

Estiveram presentes no ato o vice-prefeito Marcelo Gaúcho, a secretária municipal de Educação, Josélia Fraga, e a coordenadora municipal do projeto LetProg em Santo Antônio da Patrulha, Juliane Bühler. A EMEF Antônio Laureano esteve representada pela diretora Michele Steinmetz Costa, bem como pelas professoras Luciana Assis e Fabiana Machado dos Santos, que acompanharam 15 alunos e 17 pais da instituição que compareceram à cerimônia..