Réplica de barco da Revolução Farroupilha chega a Pelotas

O projeto Barco Seival e Os Caminhos de Garibaldi chegou a Pelotas. A reprodução da embarcação histórica, usada por Giuseppe Garibaldi na tomada do porto de Laguna durante a Revolução Farroupilha, está atracada no Quadrado, na região do Porto, onde permanece até o domingo (20). Durante esse período, receberá alunos de escolas de Pelotas e de outras cidades da região, além de ter horários destinados para a visitação dos interessados.

A programação vai oportunizar o contato de estudantes do município com a embarcação importante da história gaúcha. Além do conteúdo histórico, a Associação Socioambiental Amigos do Seival (Asas) pretende aproximar os estudantes, também, de questões ambientais e do cuidado com a água.

Para o público, as visitas ao barco ocorreram durante o feriado e no dia 20, das 8h às 12h e das 14h às 19h, em grupos de até 20 pessoas, organizados por ordem de chegada. Para a visitação é solicitada uma contribuição espontânea para auxiliar no custeio do projeto, que é mantido por meio de doações.

Idealizada pelo professor Antônio Carlos Rodrigues, a reprodução do barco histórico começou a ser construída em 2019, em Camaquã, mesma cidade onde Garibaldi iniciou a viagem em 1839. Feita inteiramente com recursos de doação, a empreitada custou cerca de R$ 600 mil e demorou aproximadamente dois anos para ser concluída.

A concepção foi toda baseada em documentos históricos e em uma fotografia do lanchão - como era chamado na época - tirada em 1908. Seguindo as medidas aproximadas do barco original, a reprodução tem 15 metros de comprimento e 3,8 de largura. A diferença mais expressiva entre as embarcações é o motor, adicionado à réplica para possibilitar a navegação mesmo quando não houver vento favorável.

A pretensão do professor é transformar o Seival em um museu itinerante. Ainda em fase de implementação, já traz a bordo alguns itens históricos, como uma luneta usada por Caniglia, amigo pessoal de Garibaldi, que morreu durante a expedição.