A prefeitura de Estância Velha entregou, no início da semana, a pavimentação de um trecho de 100m da rua Achinelo Graebin, no bairro União. O logradouro, que era totalmente em chão batido, foi calçada com bloquetos de concreto.

A obra foi realizada no modelo de pavimentação comunitária, realizada pelo Executivo municipal em parceria com os próprios moradores, que pagaram pela mão de obra utilizando o material fornecido pela prefeitura. A pavimentação da via foi entregue pelo prefeito Diego Francisco.