Parceria busca captação de órgãos no Planalto Médio

O Hospital São Vicente de Paulo, de Passo Fundo, a Organização de Procura de Órgãos e a Central Estadual de Transplantes promoveram um curso de formação para os profissionais que atuam na comunicação de óbitos ou que desejam participar dos grupos de Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante. A ação é válida para profissionais de Passo Fundo, Carazinho, Três Passos, Cruz Alta, Ijuí, Santo Ângelo e Frederico Westphalen.

A capacitação atraiu médicos, enfermeiros, psicólogos e também assistentes sociais que integram as equipes de Unidade de Tratamento Intensivo das instituições da região. As palestras e das dinâmicas práticas visavam a promover a comunicação sensível e reorganizar as equipes que atuam na busca ativa de doadores de órgãos dentro dos ambientes hospitalares. Atualmente, no Estado, são mais de 2.500 pessoas aguardando por um órgão, sendo que 1.300 esperam por um rim e 1.000 por uma córnea.

O médico regulador da Central de Transplantes do hospital, Rafael Rosa, disse que o encontro busca fortalecer a retomada das comissões que, durante a pandemia, foram impactadas pela queda de doações e o aumento na fila de espera por órgãos. "A gente tem uma taxa de efetivação de 30% a cada 10 notificações de morte cerebral. Isso significa que apenas três pessoas se tornam doadores. Precisamos mudar isso, melhorando a comunicação com as famílias, que passam por um momento de tragédia. Elas precisam entender a importância do processo para que se manifestem favoráveis a doação".

O coordenador do serviço no hospital, Cassiano Ughini Crusius, explicou que o curso orienta os profissionais diretamente envolvidos na de doação de órgãos e tecidos . "Simulamos alguns cenários que serão vivenciados na rotina das equipes, como por exemplo as entrevistas com os familiares, e depois discutimos quais condutas deveriam ser tomadas nas diferentes situações. Isso é muito importante porque o aumento no número de doações de órgãos depende do sucesso dessas entrevistas".