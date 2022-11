Municípios do Sul do Estado debatem modelo de concessão

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, participou de uma audiência promovida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em Brasília. O encontro foi para apresentar e discutir o Estudo de Viabilidade para a concessão de novos trechos de rodovias federais no Rio Grande do Sul e a instalação de novas praças de pedágio. Por meio de videoconferência, a gestora manifestou preocupação com a possibilidade de instalação de mais três praças de pedágio entre Pelotas e Porto Alegre.

O estudo de viabilidade para do Programa de Exploração de Rodovias para o Rio Grande do Sul corresponde a uma extensão total de 674,10 km está composto pelas rodovias BR-116/RS, entre Porto Alegre e Camaquã; BR-290, entre o entroncamento com a BR-116 (sentido Guaíba) e o entroncamento com a BR-392 (São Sepé); BR-158 - entre o entroncamento com a BR-285 (Panambi) e o entroncamento com a BR-392 (Santa Maria); e, BR-392 - entre o entroncamento com a BR-158 (Santa Maria) e o entroncamento com a BR-471 (Santana da Boa Vista Maria). Ao todo seriam 13 novas praças de pedágios, localizadas nestes trechos, nas cidades de Eldorado do Sul, Barra do Ribeiro, Camaquã, Butiá, Pantano Grande, Santana da Boa Vista, Caçapava do Sul, São Sepé, Cruz Alta e Júlio de Castilhos. O prazo para a finalização do estudo e aprovação se estende até 2025.

A chefe do Executivo pelotense falou não ser contra as concessões, mas que não pode ser possível que haja um concessão, especialmente para a BR 116 Sul, onde já há uma antiga em curso, criando uma nova modelagem. "É preciso contextualizar a realidade regional, pois essa é a principal ligação do norte do estado com o principal Porto gaúcho. E essa ligação tem sua importância estratégica para a economia. Além disso, em janeiro, temos um novo governo assumindo e precisamos saber o que pensa o novo governo sobre essas concessões. Por isso sugiro que ampliemos as discussões, se traga para a região os debates, para que possamos tomar a decisão mais inteligente e razoável", apontou Paula.