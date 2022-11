Evento debate produção de olivas em Viamão

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de Viamão, a Emater e a Estância das Oliveiras reuniram os produtores locais e dos municípios vizinhos para uma formação, em campo, sobre a fertilidade do sistema de produção. O encontro aconteceu na Estância, produtora experimental que foi eleita entre os 10 melhores azeites do mundo e melhor azeite de oliva do Brasil.

Participaram olivicultores de Viamão, Montenegro, Barra do Ribeiro e Vale Real. A capacitação foi ministrada pelo técnico da Emater de Bagé, Edson Dornelles, que tem expertise em olivicultura. Houve troca de experiências, e o diretor da Estância das Oliveiras, André Goelzer, contou como foi o início do cultivo até a produção atual, com 5.300 pés. Goelzer mostrou o lagar e explicou como se dá o processo de extração e engarrafamento do azeite.

Atualmente, Viamão possui sete produtores de oliveiras. O maior deles, com mais de 200 hectares de área cultivada. De acordo com o engenheiro agrônomo da Emater, Ricardo Diel, a produção de oliva está ascendente, tanto no município, quanto no Estado.

"Toda a produção pode ser comercializada. O único impasse é o investimento a longo prazo, pois a oliveira só dá frutos depois de três anos, sendo considerada produtiva mesmo, depois de cinco anos. Até lá o produtor investe na compra dos pés, no preparo do solo, na adubação, irrigação, fertilização, entre outros insumos", explica.

O único lagar da região (lugar onde se extrai o azeite extravirgem) está situado na Estância das Oliveiras. O local é referência para 14 produtores. O secretário de Agricultura e Abastecimento, Henrique Noronha, ressalta que Viamão tem potencial, clima e área favoráveis para a produção de oliva. "Nosso objetivo é assessorar e fortalecer os produtores desde o início do processo, de forma que eles tenham mais assertividade, desde o manejo do solo, até a colheita do produto", encerra Noronha.