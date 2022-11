Festa das Rosas tem início em parque de Sapiranga

A 37ª Festa das Rosas teve início no fim de semana, no Parque Municipal do Imigrante de Sapiranga. O evento, que acontece até o dia 20 de novembro, terá entrada gratuita à população. Serão diversas atrações para todos os públicos que devem marcar a retomada de uma das maiores e mais tradicionais festas do Vale do Rio dos Sinos. O evento deve receber cerca de 200 mil visitantes entre os oito dias de festa.

Além das atrações nacionais Zé Felipe, Maiara e Maraisa, e Leonardo, o evento contará com shows regionais e locais, feiras, exposições, gastronomia típica, chopp artesanal e city tour. No Parcão, uma infraestrutura completa será montada para receber milhares de visitantes por dia, com variado cardápio na área de alimentação (comida colonial no almoço, janta e produtos da região, como cuca, pães e bolinhos de batata).

Os estandes de gastronomia germânica, como bolinho de batata, cervejas artesanais e produtos coloniais, a feira do artesanato, as exposições de artistas plásticos locais, o parque de diversões, a gastronomia em geral, como lanches e bebidas diversos, a feira de indústria e comércio, e a operação de mini-fábrica de calçados, funcionarão durante o dia todo, durante os oito dias de festa, após a abertura dos portões. Durante a tarde, o city tour promete encantar os visitantes.