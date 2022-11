Obra de arte criado com vinho será leiloada em Bento Gonçalves

A campanha deste ano da Avaliação Nacional de Vinhos uniu duas paixões: a arte de elaborar vinhos e a arte em pintura. O resultado são vinhos cada vez melhores com reconhecimento internacional e uma obra inédita assinada pelo artista plástico Ivalino José Postal. Para brindar os 30 anos da maior degustação de vinhos de uma safra do mundo, a Associação Brasileira de Enologia (ABE), resolveu leiloar a obra original. O quadro, de 65cm x 87cm, com moldura, podeser arrematado até às 18h do dia 28 de novembro.

O maior lance será destinado à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Bento Gonçalves. Pintada a base de vinho, a obra que integrou a campanha publicitária da 30ª Avaliação Nacional de Vinhos - Safra 2022, criada pela Agência Gringa, tem lance inicial de R$ 6 mil.

Ivalino José Postal, conhecido por todos apenas como Postal, aceitou o convite da ABE para viver esta experiência de representar com vinho sobre tela as marcas que a Avaliação Nacional de Vinhos deixou ao longo dessa trajetória de 30 anos. Natural de Bento Gonçalves, da Linha Paulina, em Faria Lemos, começou a se interessar pela arte aos cinco anos de idade, inspirado por livros de histórias clássicas.

A ilustração era o que mais lhe chamava a atenção. Filho de agricultor agregado e de uma mãe que desenhava em 'pontinhos' modelos de roupas, usava seu talento para fazer seus próprios brinquedos, seja de madeira, seja de ferro, e com tinta. As bonecas da irmã eram feitas por ele, de papel. A falta de acesso nunca foi empecilho para dar cor e forma a sua imaginação. A pintura sempre prevaleceu o desenho. Com 11 anos de idade saiu do interior e foi morar na cidade. Mesmo trabalhando em outras áreas - foi até vendedor de automóveis -, nunca deixou o amor pela arte de lado. E no ano de 2000, quando montou seu atelier no Vale dos Vinhedos, onde permaneceu por 12 anos, passou a viver totalmente da arte.

A divulgação do resultado do leilão será no dia 29 de novembro, às 18h, na sede da APAE Bento Gonçalves, quando a ABE reunirá os envolvidos em um coquetel e fará a entrega do valor correspondente ao maior lance. 12 anos, passou a viver totalmente da arte.