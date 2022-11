Acontece nesta segunda-feira (14) a inauguração da pavimentação asfáltica da Av. Ninho das Águias, estrada de 4,5 quilômetros que serve de acesso ao bairro de mesmo e ao atrativo turístico Ninho das Águias, em Nova Petrópolis. A cerimônia de entrega das obras ocorre às 11h, junto ao entroncamento da avenida com a rua São Carlos.

O asfaltamento da avenida foi realizado em quatro etapas, com início em 2017. Em todas as etapas, foram utilizados recursos de emendas parlamentares, além de contrapartidas do município. No total, foram investidos R$ 3.452.612,50.

A maior etapa da obra foi a última, com 2.214 metros. Os trabalhos desta etapa foram iniciados em abril de 2021, com a preparação do terreno pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. No acabamento da obra, no segundo semestre de 2022, o município realizou o asfaltamento na área de ligação da avenida com a BR-116.