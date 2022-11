Erechim e Estado assinam parceria durante a Frinape

Erechim sai na frente e, mais uma vez, é pioneira ao implantar políticas públicas de fomento à tecnologia que disponibilizam conhecimento gratuito de gestão para micro e pequenas empresas do município. Essa é a proposta da parceria firmada entre a prefeitura e a Secretaria Estadual de Trabalho, Emprego e Renda, formalizada no Salão da Inovação na Frinape 2022, para implantar o RS TER e o programa iCertus em Erechim.

"Assinamos um termo de cooperação técnica para que, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo e os demais segmentos ligados a área do empreendedorismo, geração de trabalho, emprego, renda e qualificação profissional, possamos desenvolver esta política pública em conjunto com o município de Erechim", afirma o representante da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, Jorge Imperatore.

Ele explica que o iCertus é um sistema informatizado com inteligência artificial, disponibilizado gratuitamente pelo tempo que o CNPJ for ativo, para facilitar a rotina do micro e pequeno empresário que fatura de R$ 100 por mês a R$ 4,8 milhões por ano. "O iCertus é uma ferramenta que vai trazer um sistema de gestão extremamente robusto, para ajudar o empresário na gestão e qualificação da sua empresa. E este é o grande gargalo, porque em alguns segmentos isso é responsável pela falência de até 80% das empresas, ele terá uma gestão informatizada", afirma.

Segundo Jorge Imperatore, o sistema foi criado para compreender o cotidiano do empresário, que precisa comprar matéria-prima, produzir e vender e, ainda, fazer a entrega. A ideia do sistema é realmente ajudar e fazer aquilo que o empresário não tem condições de realizar, auxiliando ele a gerenciar a empresa. "Por exemplo, o empresário tem uma fatura para vencer daqui a cinco dias, o sistema vai avisar pra ele que tem tal fatura e não tem capacidade de pagamento, de acordo com o fluxo de caixa. Vai pedir se ele quer pegar crédito, aí é só apertar o botão, o sistema vai disponibilizar um adiantamento com juros de 0,5% a 3% ao mês, isso tudo vai estar integrado neste sistema", explica.

O mais importante, destaca Jorge Imperatore, todo este suporte tecnológico faz parte de políticas públicas e por isso tem o custo é zero. "Buscamos um serviço para reduzir a mortalidade das empresas, gerar sustentabilidade destes negócios, porque é isso que precisamos para gerar desenvolvimento, trabalho, emprego e renda", observa Jorge.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Emerson Schelski, afirma que o programa RS TER será coordenado pela equipe da Sala do Empreendedor. "Precisamos, agora, que as empresas procurem a secretaria, busquem esta ferramenta excepcional que vai ajudar a transformar a administração dos micro e pequenos negócios e mudar a realidade socioeconômica destes empreendimentos", disse.